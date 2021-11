PS5 Standard disponibile su GameStop oggi: 3 novembre 2021

GameStop ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale PS5 Standard (quindi non digital): in questo momento potete acquistare la console. Oggi, 3 novembre 2021, è di nuovo in vendita PlayStation 5, come sempre ricordiamo che la macchina da gioco è presente in numero limitato, quindi conviene comprarla all'istante se ne avete occasione.

Aggiornamento 17:51: in questo momento è possibile creare il bundle di PS5 Standard. Vi aggiorneremo se le console non saranno più disponibili. Seguite il link sottostante.

Aggiornamento 18:08: GameStop segnala che i bundle sono terminati per oggi.

Potete acquistare PS5 Standard presso GameStop a questo indirizzo. Se il precedente link vi porta in homepage, eccone uno alternativo. Si tratta di un bundle da 729.98€ che include:



PS5 Standard

Un secondo DualSense o una Camera HD

Uno gioco tra Tales of Arise o Riders Republic o Sackboy Una grande avventura

Un gioco tra Far Cry 6 o Back 4 Blood

Un blu-Ray tra Batman vs Superman o Fast and Furious o Justice League

Cuffie on-ear

PS5

Ricordiamo che PS5 è la macchina da gioco pubblicata lo scorso anno da Sony Interactive Entertainment. In questa console vi sono varie migliorie tecniche rispetto a PS4. Un esempio è l'SSD, che promette tempi di caricamento molto più brevi. In parole povere, potete accedere PlayStation 5 e avviare i giochi in meno tempo. Inoltre, il DualSense - ovvero il controller - dispone di tante funzioni uniche, come il feedback aptico che restituisce sulle mani una vibrazione unica a seconda di quanto accade in gioco, ma anche i grilletti adattivi che reagiscono alla pressione in modo diverso a seconda di quali azioni vengono compiute.

Sony dispone di due modelli di PS5, ricordiamo: la digital e la standard. Quest'ultima monta un lettore ottico, ovvero permette id usare anche i giochi su disco, sia PlayStation 4 che PlayStation 5. La digital invece obbliga ad acquistare i giochi sul PS Store in formato digitale. La console può essere messa in verticale o in orizzontale, tramite un supporto compreso insieme alla console.

Diteci, quest'oggi, 3 novembre 2021, avete comprato una PS5?