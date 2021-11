Fable in sviluppo da almeno quattro anni

Fable è in sviluppo da almeno quattro anni, come ha svelato il Lead Engineer @deltaflux su Twitter, dove ha mostrato un attestato di riconoscimento per un altro anno passato dentro Playground Games. Particolarmente rivelatore è il testo di commento all'immagine:

"Quattro anni al lavoro su Fable a Playground Games. Sono così emozionato per questo gioco."

Dopo il trailer di annuncio in computer grafica, di Fable non si è più saputo praticamente nulla. Saperlo nelle mani di Playground Games, che sta lanciando in questi giorni l'eccellente Forza Horizon 5, lascia ben sperare per la qualità del gioco, anche se è davvero prematuro esprimere giudizi.

Sapere che un gioco tripla A sia in sviluppo da almeno quattro anni (@deltaflux potrebbe essere stato assunto a sviluppo iniziato) non stupisce più di tanto, visto che ormai i cicli di sviluppo dei videogiochi si sono allungati tantissimo. Le tempistiche però lasciano ben sperare di vedere Fable nel 2022, o più realisticamente nel 2023, anche se per essere precisi bisognerebbe avere un'idea delle dimensioni del progetto.