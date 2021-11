Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e altri contenuti di EA gratis su Prime Gaming a dicembre

Molti i contenuti di Electronic Arts che saranno dati gratis agli abbonati Prime Gaming a dicembre e oltre, tra i quali il gioco completo Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, riscattabile a partire dal 1° dicembre 2021.

La collaborazione tra Electronic Arts e Amazon non si è quindi esaurita con Dragon Age: Inquisition, in regalo in questo momento, ma si evolverà sul medio periodo, con altre iniziative.

Oltre ai giochi completi, riscattabili su Origin, il client di Electronic Arts, ci saranno anche dei contenuti per alcuni giochi di punta della compagnia. Ad esempio attualmente è già disponibile un bundle di oggetti per Apex Legends, ma l'iniziativa sarà rinnovata e dei nuovi bundle arriveranno entro la fine del 2022.

A inizio dicembre sarà disponibile un bundle speciale per Battlefield 2042 che includerà una skin per lo Specialista, una skin per un'arma e una skin per un veicolo. Nei mesi successivi saranno regalati altri bundle.

Previsti anche dei bundle per i giochi sportivi di EA, che arriveranno sempre nei prossimi mesi, ma di cui non si sa ancora molto.

Amazon Gaming è un servizio in abbonamento compreso nell'abbonamento Amazon Prime o Twitch Prime. Potete vedere tutte le ricompense disponibili andando sulla sua pagina ufficiale.