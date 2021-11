Call of Duty: Vanguard, guida e consigli per il multiplayer

Vi serve qualche consiglio per vincere nel multiplayer di Call of Duty: Vanguard? Allora siete nel posto giusto, ecco la nostra guida con consigli pratici per giocatori in erba.

In questa guida di Call of Duty: Vanguard vi daremo alcuni consigli e dritte che vi torneranno utili per avere la meglio sugli altri giocatori nelle modalità multiplayer, partendo dalle impostazioni migliori fino ad arrivare ad alcune dritte che vi torneranno utili sul campo di battaglia. Senza dubbio il cuore del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games è tutto nelle modalità multiplayer. Tra 20 mappe e otto modalità di gioco non manca di certo la varietà, senza considerare i nuovi contenuti in arrivo prima e durante la Stagione 1, mentre la nuova funzione Ritmo Battaglia permette di giocare in modo più rilassato o frenetico in base alle esigenze.

Impostazioni migliori: FOV, sensibilità grilletti, 120fps, ecc. Call of Duty: Vanguard In moltissimi sottovalutano questo aspetto ma è di fondamentale importanza modificare le impostazioni di gioco. Lo sparatutto di Sledgehammer Games mette a disposizione numerose opzioni con cui smanettare per ottenere la configurazione ideale per le vostre esigenze. La più importante è senza dubbio quella relativa al Campo visivo (FOV). Più alto è il suo valore, maggiore sarà l'ampiezza della visuale. Un ampio campo visivo permette di inquadrare a schermo più elementi, il che facilità l'individuazione dei nemici, ma al tempo stesso potrebbe compromettere la vostra precisione nella mira, specialmente per i bersagli più lontani. Il valore giusto, dunque, dipende da molti fattori ma soprattutto dalle vostre preferenze. In linea di massima su console vi consigliamo di partire da 105 e gradualmente salire finché non trovate il valore ottimale. Su PC, invece, dato l'utilizzo del mouse è meglio partire direttamente da 115. Considerate anche l'idea di disattivare lo "Streaming Texture On-Demand". Questa opzione è pensata per alleggerire il carico di lavoro dell'SSD, ma potrebbe causare qualche rallentamento di tanto in tanto. Un altro consiglio è quello di disattivare entrambe le opzioni relative al Motion Blur, poiché potrebbero risultare controproducenti sul campo di battaglia, rendendo più difficile individuare e prendere di mira gli avversari. Per chi gioca gioca su console consigliamo di ridurre la zona morta dei grilletti del controller, in un range tra 0 e 5. In questo modo la vostra arma farà fuoco immediatamente alla minima pressione del tasto dedicato. Inoltre disattivate la vibrazione e, nel caso di PS5, le funzioni relativi al Dualsense: di sicuro rendono l'esperienza di gioco più immersiva, ma sono una distrazione inutile. E rimanendo in tema di distrazioni, disattivate anche i sottotitoli. Anche il bilanciamento del mix audio può fare la differenza. Con le opzioni di default di Call of Duty: Vanguard potreste avere difficoltà nel sentire i passi degli avversari in mezzo alle esclamazioni degli NPC, esplosioni e musica di sottofondo. Per questo motivo vi consigliamo di abbassare il volume dei dialoghi a 50, così come tutte le altre opzioni "superflue", ad eccezione ovviamente degli effetti sonori che è bene tenere al massimo. Se utilizzate un monitor o un TV che supporta i 120Hz potete attivare la modalità a 120fps nelle impostazioni grafiche. Difficilmente Call of Duty: Vanguard riesce a mantenere tale valore in tutte le occasioni, ma generalmente il gioco sarà molto più fluido dei classici 60fps, il che è un grande vantaggio in uno sparatutto in prima persona. Ovviamente quelli riportati sopra sono solo dei suggerimenti e non è detto che facciano per forza al caso vostro. Dunque vi consigliamo di sperimentare sul campo le numerose opzioni offerte dal gioco, finché non trovate la configurazione che fa al caso vostro.

Prima di tutto imparate le mappe e le basi Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard è uno sparatutto frenetico, ma questo non significa che basta avere una buona mira e ottimi riflessi per vincere le partite. Il gioco di Sledgehammer Games, così come gli altri esponenti della serie, premiano infatti anche chi gioca d'astuzia, conosce a menadito le mappe e sfrutta le meccaniche di gioco. Se siete ancora agli inizi, il consiglio è di prendervela con molta calma, ignorando bellamente il rapporto uccisioni/morti o cercare di vincere a tutti i costi le partite. Piuttosto sfruttate le prime ore per prendere confidenza con le mappe del multiplayer. In particolare imparate quali sono i loro punti critici e quali elementi dello scenario sono distruttibili, in modo da cogliere di sorpresa gli avversari e al tempo stesso non farvi cogliere impreparati. In Vanguard potete sfondare porte e demolire finestre, nonché distruggere vari elementi dello scenario, una meccanica che potrebbe fare la differenza se sfruttata come si deve. Ad esempio, potete creare un'apertura in un muro e spararvi attraverso, riparandovi grazie ad esso. Sempre rimanendo in tema di coperture, potete posizionare le armi sopra delle superfici e sparare con precisione. Oppure potete sparare alla cieca: vi esporrete di meno ai rischi, ma sarete molto meno precisi. Tenete inoltre sempre sotto controllo la mini-mappa in alto a sinistra dello schermo per monitorare la posizione di alleati e la direzione verso cui sono rivolti, così come la bussola nella parte alta dello schermo, dato che indica la direzione da cui i nemici sparano. Monitorando entrambi questi elementi, sarà molto più semplice intuire la posizione degli avversari e agire di conseguenza.