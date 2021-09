Call of Duty: Vanguard, è tempo di beta!

Solo qualche settimana fa vi parlavamo in anteprima della modalità Collina dei Campioni e di come Call of Duty: Vanguard avesse deciso di mostrarsi in anteprima attraverso una modalità inedita e piuttosto coraggiosa. A stretto giro di posta il grande reveal del multiplayer ha poi aperto le porte alla Beta ufficiale di Vanguard , giunta ormai al secondo week end di testing pubblico intensivo.

Ritmo di Battaglia

Il conflitto su scala globale ci stuzzica parecchio!

Quest'anno si torna nella Seconda Guerra Mondiale e Activision ha deciso che per il suo nuovo Call of Duty doveva catapultare il giocatore in giro per il mondo a combattere per i propri ideali. Mentre l'evoluzione della storia e tutto ciò che ne consegue, è ancora avvolta nel mistero, sappiamo che le ambientazioni saranno estremamente varie e questo lo si può già evincere muovendo i primi passi in beta. Le sei mappe presenti ci portano dalle innevate lande di Red Star al pacifico di Gavutu, tra palme piegate dalle tempeste e raffiche di vento, fino ad arrivare ai più canonici, ma sempre apprezzati, scontri a fuoco ravvicinato all'interno di strutture civili e militari, rappresentate in questo caso da Hotel Royale, ambientato in un hotel di Parigi, e Eagle Nest, sito in una casa nazista.

Dobbiamo dire che l'impatto scenico delle nuove ambientazioni è notevole anche nel multiplayer, dove solitamente si va al risparmio sui dettagli, lasciando trasparire un colpo d'occhio davvero niente male. Gli effetti atmosferici sono costanti e abbastanza invasivi e immergono il giocatore in un clima da battaglia ben fatto. Una scelta che va un po' a scapito della giocabilità, dove la leggibilità della partita viene a meno proprio a causa dei tantissimi elementi in movimento, degli effetti particellari, delle scie di calore e del blur costante sugli edifici durante la corsa. Molti di questi effetti, pur risultando molto scenici e belli da vedere, rendono l'azione troppo caotica e non è un caso se, attraverso le opzioni base possiamo sostanzialmente disabilitare tutto, rendendo il gioco leggermente più piatto, ma molto più godibile. Mentre nella campagna il tripudio scenografico potrà essere apprezzato maggiormente, e non vediamo davvero l'ora di scoprire cosa Sledgehammer ha in serbo per noi, nel multiplayer abbiamo trovato eccessivo questo sfarzo, perlomeno per chi approccia il gioco in maniera più competitiva.

Ad accompagnare una così buona varietà di mappe ci pensano le classiche modalità da noi tanto attese e bramate. Tornano in beta, finalmente, i classici Team Death Match, Dominio e Uccisione Confermata a cui va ad aggiungersi Pattuglia, una sorta di Payload dove i giocatori dovranno mantenere il controllo di un munto mobile e difenderlo dall'assalto degli avversari. Se non vediamo vere e proprie rivoluzioni nel modo di giocare, con le usuali killstreak e la possibilità di personalizzazione dei loadout ispirata da Modern Warfare, a scombussolare un po' le cose ci pensa una nuova caratteristica inedita nei Call of Duty: Ritmo di Battaglia. Sostanzialmente, con questa aggiunta, il nuovo Call of Duty potrà variare il numero di giocatori presenti in una medesima modalità e mappa passando da schermaglie sei contro sei a frenetiche battaglie da cinquanta giocatori, dove i secondi utili per restare in vita si potranno contare sulle dita di una sola mano.

Se il respawn frenetico e l'andamento già estremamente veloce delle partite rimane a fare da filo conduttore tra tutte le modalità, a volte il tutto viene portato all'esasperazione nelle mappe con più giocatori tanto da diventare un'opera di puro divertimento spensierato. Se volete l'esperienza classica potrete optare per la modalità Tattica, mentre Blitz favorirà il caos appena descritto. Una via di mezzo la si potrà ottenere attraverso la selezione di Assalto che, con un massimo di ventotto giocatori, è disponibile per gli eterni indecisi. Ci possiamo però porre alcune domande su come tutto questo potrà essere bilanciato e se il focus resterà comunque l'esperienza 6v6 per ciò che concerne il danno delle armi e il Time To Kill.