Xbox: annunciato l'evento Xbox Anniversary Celebration per i venti anni del brand

L'Xbox Anniversary Celebration si svolgerà lunedì 15 novembre 2021 alle 19:00, ora italiana. Si tratta di un evento organizzato da Microsoft per festeggiare i venti anni del brand Xbox, quindi con ricordi tratti dalla storia del marchio e delle console prodotte dalla casa di Redmond.

Xbox Anniversary Celebration, il logo ufficiale

La trasmissione sarà mandata in onda su tutti i canali ufficiali di Xbox: YouTube, Twitch e Facebook. Sarà sottotitolata in moltissime lingue, tra le quali l'italiano. Il modo più efficace per selezionare la lingua preferita è passando per il canale ufficiale di Xbox su YouTube.

Noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta, commentando tutto quanto sarà mostrato in tempo reale, sul nostro canale Twitch. Quindi seguite l'evento con noi!

In termini di contenuti è difficile dire cosa sarà mostrato. Essendo un evento celebrativo, aspettiamoci interviste e materiale d'epoca, con qualche curiosità sul mondo di Xbox. In termini di nuovi giochi, non aspettiamoci niente, anche se potrebbe essere mostrato qualcosa di Halo Infinite, data l'imminenza del lancio del gioco e l'importanza del franchise di Master Chief per la storia di Xbox. Sicuramente sarà presente Phil Spencer e, come annunciato, ci saranno sconti sui prodotti Xbox e ci sarà del nuovo merchandise legato al brand.