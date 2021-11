The Witcher: la serie TV per bambini sarà animata, non live-action

Netflix, all'evento TUDUM, aveva annunciato che era in sviluppo - tra le varie - una serie TV per bambini e famiglie legata al mondo di The Witcher. Ora, la showrunner Lauren S. Hissrich ha confermato che si tratta di una serie animata, in altre parole non sarà una serie live-action, a differenza di quella principale.

"Serie animata" è comunque un termine generico, in quanto non è chiaro se seguirà uno stile da cartoon occidentale o se avrà lo stile di un anime. Inoltre, non è chiaro quale sia l'esatto target di questo nuovo show di The Witcher, che per ora ricordiamo non ha un nome. Potrebbe essere un programma per piccolissimi, oppure una serie animata adatta a tutte le età.

Dobbiamo essere onesti, non avevamo seriamente preso in considerazione l'idea di una serie live-action per bambini: non ci era sembrata la scelta più sensata per un progetto di questo tipo e, infatti, la showrunner ha ora confermato i nostri sospetti iniziali.

Un personaggio di Nightmare of the Wolf, film animato di The Witcher

Adattare il mondo di The Witcher in uno show per bambini sembra un impresa complessa e anche Hissrich ne ha discusso: "Se facciamo uno show per bambini e famiglie, sarà The Witcher? Come possiamo fare The Witcher senza tutto il gore, tutta la violenza, tutta la brutalità che vediamo nel mondo di The Witcher? Queste cose per me sono solo degli elementi piacevoli ma secondari di questo mondo. Se si tolgono questi strati, si ritorna a storie di moralità di base. Ecco cosa sono tutti i racconti di Sapkowski. Sono racconti di moralità, sono favole. Sono basati sul folklore e sulla mitologia, l'esatto tipo di racconti delle fiabe dei Grimm, gli stessi tipi di racconti realizzati dai film Disney. Quindi, si trattava di capire come prendere quelle stesse lezioni fondamentali, quegli stessi racconti, mantenerli nel mondo di The Witcher, ma renderli più appropriati per i bambini".

La violenza e il gore, quindi, non sono fondamentali per creare un buon The Witcher. Ecco infine il nostro speciale: The Witcher serie Netflix, le nostre prime impressioni sulla seconda stagione.