PS5, Xbox Series X e GPU introvabili anche nel 2022, per il CEO di Nvidia

Secondo Jensen Huang, il CEO di Nvidia, anche nel 2022 sarà molto difficile trovare nei negozi PS5, Xbox Series X o GPU (specialmente a prezzi umani), dato che la domanda dei consumatori supererà di molto la reperibilità di semiconduttori e altri componenti.

Nell'ultimo anno e mezzo PS5 e Xbox Series X sono davvero difficili da trovare nei negozi, così come le GPU, laddove spesso i loro prezzi possono raggiungere cifre da capogiro, anche il 70% in più di quelli di listino. E ovviamente la situazione non si risolverà magicamente in vista del Natale, ma anzi potrebbe perdurare ancora per molti mesi. Un problema dovuto per l'appunto alla scarsa reperibilità dei microchip, il che influisce negativamente su tutta la filiera produttiva delle console Sony e Microsoft, le GPU, così come tutto il settore automobilistico e, in generale, dell'elettronica di consumo.

Nei scorsi mesi anche Intel, AMD e Toshiba si erano espressi riguardo l'evoluzione del mercato nei prossimi mesi e a tal proposito il CEO di Nvidia conferma le ipotesi dei suoi colleghi: ci vorrà ancora molto tempo prima di uscire dalla crisi dei semiconduttori.

"Credo che nel corso del prossimo anno, la domanda supererà di gran lunga l'offerta. Non abbiamo una bacchetta magica per risolvere i problemi della catena di approvvigionamento", afferma Huang.

PS5 e Xbox Series X

Tuttavia, a differenza del CEO di Nvidia, quelli di Intel e AMD sono stati leggermente più ottimisti. A loro avviso infatti la scarsa reperibilità di semiconduttori continuerà nel 2022, ma i primi segnali di ripresa dovrebbero arrivare nella seconda metà dell'anno.