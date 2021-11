The Elder Scrolls VI è un'esclusiva Xbox, conferma Phil Spencer

In una recente intervista con CQ, Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft, ha sostanzialmente confermato che The Elder Scrolls VI sarà un'esclusiva Xbox.

La cosa in realtà era alquanto prevedibile e data per scontata da buona parte dei giocatori, ma finora né Betheda né Microsoft si erano pronunciate in merito in via ufficiale. Le nuove affermazioni di Spencer dunque confermano che The Elder Scrolls VI arriverà su Xbox Series X|S, ma non sulle console rivali, in primis PS5. Una decisione che, spiega il boss di Xbox, non è stata presa per "punire" la concorrenza quanto piuttosto per accrescere il valore dell'ecosistema verdecrociato.

"Non si tratta di punire nessun'altra console, fondamentalmente credo che tutte le piattaforme possono continuare a crescere", afferma Spencer. "Ma per essere su Xbox, voglio che siamo in grado di portare l'intero pacchetto di quello che abbiamo a disposizione. E questo potrebbe essere vero quando penso a The Elder Scrolls VI così come a qualsiasi altro dei nostri franchise."

The Elder Scrolls VI, un'immagine tratta dal teaser trailer di presentazione

Nello stesso articolo, Todd Howard, director dei Bethesda Game Studios, ha parlato di come Xbox Game Pass ha cambiato la visione del team di sviluppo, dato che permette di dare libero sfogo alla creatività e di realizzare tipologie di giochi che altrimenti non potrebbero trovare un pubblico abbastanza ampio.

Rimanendo in tema, sempre dall'articolo di GQ, siamo venuti a conoscenza del fatto che in origine Xbox Game Pass era stato progettato per essere un servizio di noleggio.