Mass Effect: il cosplay di Miranda Lawson di Super Sailor Virgo è spaziale

Pochi giorni fa si è festeggiato l'N7 Day, il giorno in cui i fan di Mass Effect di tutto il mondo celebrano le avventure del comandante Shepard e della ciurma della Normandy. Per l'occasione anche i cosplayer hanno omaggiato la saga di Bioware, quello che vi proponiamo è il cosplay di Miranda Lawson firmato da Super Sailor Virgo.

Miranda Lawson appare per la prima volta in Mass Effect 2 come agente di alto rango dell'organizzazione Cerberus a capo del progetto Lazaraus, che aveva lo scopo di riportare in vita il comandate Shepard. Si tratta di una "super-donna" geneticamente progettata dal padre, che ambiva a creare la figlia perfetta, con caratteristiche fisiche e intelligenza superiori. In Mass Effect 2 avrà un ruolo di primo piano nelle vicende nel gioco e sarà uno dei personaggi che accompagnerà Shepard nei suoi viaggi nello spazio per far luce sul mistero dei Collettori. Il personaggio è basato e doppiato dalla bellissima attrice Yvonne Strahovski.

Il cosplay di Sailor Virgo è stato realizzato in occasione dei festeggiamenti del N7 Day ed è dedicato a tutti gli "alieni, nerd e appassionati di veicoli Mako". Senza dubbio la cosplayer ha fatto centro con la sua interpretazione, fedele in ogni aspetto e che rappresenta in maniere magistrale il look da femme fatale della controparte virtuale realizzata da Bioware.

