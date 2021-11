Pokémon Diamante Lucente e Perla Spendente: patch al lancio e dimensioni svelate dall'eShop

I remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch richiederanno di scaricare e installare una patch al lancio. L'informazione arriva direttamente dall'eShop giapponese, che inoltre svela il peso approssimativo della versioni digitali, che si aggirano sugli 8GB incluso il già citato update.

Un aggiornamento al day one in realtà era stato già anticipato dal sito ufficiale dei due remake, che affermava che "per poter usufruire di alcuni contenuti, potrebbe essere richiesta l'installazione dell'aggiornamento distribuito in seguito alla data d'uscita".

Le nuove informazioni arrivate dall'eShop giapponese offrono più dettagli in merito, spiegando che l'update sarà "necessario per determinate feature mentre si gioca con altre persone, come la comunicazione, gli scambi e le battaglie". A parte questo non è chiaro se l'aggiornamento introdurrà contenuti non presenti al lancio o se risolverà bug più o meno gravi che potrebbero rovinare l'esperienza di gioco per chi non lo installerà.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili a partire dal 19 novembre in esclusiva per Nintendo Switch. Diversi utenti sono già in possesso di una copia con largo anticipo e in rete stanno circolando dettagli su Pokédex, storia e Leggendari.