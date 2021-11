Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: Pokédex, storia e dettagli vari nel leak

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono ormai in giro e molti dettagli sui giochi sono già emersi in queste ore, nonostante Nintendo stia cercando in ogni modo di limitare la diffusione dei leak cancellando video e materiali vari ma possiamo già avere delle informazioni su Pokédex, creature misteriose e altri dettagli.

Ovviamente, tutto questo rappresenta spoiler , dunque se non volete avere anticipazioni potete tranquillamente evitare di leggere quanto segue, anche se queste informazioni si stanno ormai diffondendo a macchia d'olio su internet.

D'altra parte, come abbiamo visto, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono già in circolazione, settimane in anticipo, cosa che ha portato a questa situazione alquanto simile a quella che era emersa in precedenza con Pokémon Spada e Scudo.

Un dettaglio interessante di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è la presenza di due Pokémon misteriosi, ovvero Mew e Jirachi, che possono essere sbloccati con alcune condizioni particolari. Per avere New si deve possedere almeno un file di salvataggio di Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Let's Go, Eevee! Sulla stessa console si cui giochiamo i nuovi titoli, mentre per Jirachi è necessario avere un salvataggio di Pokémon Spada o Pokémon Scudo.

In base a quanto emerso, il Pokédex è precisamente quello di Diamante e Perla originali e non sembra comprendere gli elementi di Pokémon Platino. Entrambi i giochi risultano sviluppati in Unity Engine, cosa che dovrebbe comportare una modifica sostanziale nel modo in cui sono costruiti e nella gestione dei dati all'interno, con la possibilità che possano essere trasposti facilmente su altre piattaforme (ovvero su PC con qualche magheggio non troppo complicato).

I Pokémon Leggendari delle prime 3 generazioni potranno essere catturati, ma solo nella fase finale dopo aver concluso il gioco principale, all'interno del Parco Amici. È presente una Torre Lotta che ha la medesima funzione presente in Spada e Scudo.

Sembra siano presenti gli eventi Shaymin e Darkrai ma non Arceus, inoltre la storia pare segua fedelmente quella degli originali Diamante e Perla, senza cambiamenti e con il Mondo Distorto che compare solo in una parte marginale del gioco che dovrebbe consentire la cattura di Giratina.