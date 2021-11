Assassin's Creed Chronicles, la trilogia gratis per festeggiare i 35 anni di Ubisoft

Per il suo trentacinquesimo anniversario, Ubisoft ha deciso di fare un bel regalo a tutti i suoi utenti PC: la trilogia degli Assassin's Creed Chronicles, apprezzati spin-off della serie principali, che ci porteranno in Cina, India e Russia.

Naturalmente il regalo è solo per gli utenti PC. Per riscattare il gioco dovete andare sull'Ubisoft Store e farlo vostro cliccando sul tasto "Per te Gratis". Naturalmente dovete avere un account attivo e senza limitazioni.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Assassin's Creed Chronicles per renderci conto di cosa stiamo parlando:

Scopri le storie dimenticate di tre nobili Assassini in tre nuove ambientazioni con un originale gameplay stealth in 2.5D:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vivi le avventure di tre Assassini: Ogni capitolo vedrà protagonista un eroe diverso e una nuova ambientazione, tutte connesse tra di loro da una trama comune che si concluderà con l'ultimo episodio.

Una nuova dimensione di gioco stealth: Combatti come un maestro Assassino in 2.5D. Nasconditi e agisci nell'ombra per evitare i nemici grazie a fischi e diversivi.

Un "percorso di guerra" veloce e fluido: Sia che tu stia scappando dal pericolo, evitando ostacoli o arrampicandoti furtivamente proverai la vera libertà di movimento di un Assassino.

Impara tre differenti stili di combattimento: Ogni episodio introdurrà un protagonista diverso con nuove armi e abilità

Esplora l'ambientazione su più piani: Muoviti su livelli diversi e scegli il percorso corretto in base alle tue necessità.