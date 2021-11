Razer BlackWidow V3, tastiera in offerta per l'Early Black Friday 2021 su Amazon

Le offerte Amazon dell'Early Black Friday 2021 ci propongono su Amazon una tastiera da gaming, la Razer BlackWidow V3 Tenkeyless. Lo sconto è di 24.70€, ovvero il 22%.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per una Razer BlackWidow V3 Tenkeyless è di 109.99€. Il prezzo effettivo, nell'ultimo mese, era però più basso, con varie offerte che l'hanno portata a 87 - 92 euro. Quella odierna è l'offerta migliore mai apparsa su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Razer BlackWidow V3 Tenkeyless è una tastiera meccanica con 16,8 milioni di colori e una suite completa di effetti. Questa tastiera manca di tastierino numerico. È dotata di scanalature che consentono di riporre i cavi e di instradarli in qualsiasi direzione, per mantenere la tua scrivania sgombra e in ordine. Inoltre, è possibile mappare le funzioni tramite Razer Synapse 3.

