PS5 disponibile presso GameStop oggi: 9 novembre 2021

GameStop ha indicato tramite il proprio sito ufficiale che PS5 è ora disponibile all'acquisto. Oggi, 9 novembre 2021, è possibile comprare la console di nuova generazione di Sony. PlayStation 5 è disponibile in numero limitato: è quindi consigliabile acquistarla subito se si ha la disponibilità.

Aggiornamento: GameStop segnala che le unità di PS5 sono esaurite.

Potete acquistare PS5 presso GameStop a questo indirizzo. Si tratta di un bundle che include: PS5 Standard, un accessorio ufficiale, due giochi tra due diversi gruppi, un blu-ray e un headset non ufficiale.

PS5

Ricordiamo che PS5 è la macchina da gioco pubblicata lo scorso anno da Sony Interactive Entertainment. La console propone varie migliorie tecniche rispetto al modello precedente, a partire da una SSD che promette tempi di caricamento molto più brevi. Questo significa che per avviare la console o entrare nei giochi è necessario meno tempo. Tra le novità non manca un nuovo controller, il DualSense che offre feature uniche. Ad esempio, potete percepire una vibrazione unica grazie al feedback aptico, così come grilletti adattivi che reagiscono alla pressione in modo diverso a seconda di quanto accade a schermo.

Sony ha reso disponibili due modelli di PS5: la digital e la standard. Quest'ultima monta un lettore ottico, ovvero permette id usare anche i giochi su disco, sia PlayStation 4 che PlayStation 5. La digital invece obbliga ad acquistare i giochi sul PS Store in formato digitale. La console può essere messa in verticale o in orizzontale, tramite un supporto compreso insieme alla console.

