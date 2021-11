Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono già in circolazione, settimane in anticipo

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono già in circolazione. Tramite Twitter, come potete vedere poco sotto, un utente ha mostrato la versione Diamante dei nuovi remake di Game Freak. Le fotografie mostrano la confezione del gioco, sia fronte che retro, in lingua inglese e spagnola. Il tutto avviene con settimane di anticipo rispetto all'uscita del gioco.

Anche tramite Reddit altri utenti hanno condiviso immagini del gioco in azione su Nintendo Switch. Ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno ufficialmente disponibili a partire dal 19 novembre 2021 su Nintendo Switch. È strano che le copie del gioco siano in circolazione con così largo anticipo. Sicuramente Nintendo non sarà felice della cosa.

Perlomeno, possiamo consolarci del fatto che - trattandosi di Pokémon e trattandosi di un remake - non vi è reale rischio di subire spoiler. I due capitoli, pur se con qualche novità, propongono grossomodo gli stessi contenuti delle versioni originali.

All'epoca del rilascio di Pokémon Spada e Scudo, un giornalista di un sito portoghese aveva pubblicato pre-lancio una serie di immagini di Pokémon Spada e Scudo, svelando anche alcuni Pokémon non annunciati. Il sito aveva ammesso di essere responsabile e Nintendo aveva pubblicamente annunciato di aver messo il sito nella lista propria nera. Anche negli USA vi erano stati dei leak dedicati a Spada e Scudo e Nintendo aveva fatto causa a ignoti.

Vedremo se vi saranno conseguenze anche con i leak di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Ecco infine il trailer overview mostra tutti i dettagli dei due giochi.