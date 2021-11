Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, il trailer overview mostra tutti i dettagli

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono protagonisti del tradizionale trailer overview, che spiega in maniera piuttosto dettagliata tutte le caratteristiche dei giochi, purtroppo però al momento è in giapponese, in attesa che venga rilasciato quello occidentale.

Nel lungo video di oltre 5 minuti assistiamo a un montaggio di vari momenti del gameplay che consente di avere un'idea più precisa dei contenuti e delle caratteristiche dei due giochi della serie, in arrivo il 19 novembre 2021 su Nintendo Switch. Si tratta dei remake di Pokémon Diamante e Perla, dotati della stessa struttura e storia degli originali ma con varie rielaborazioni a partire dalla grafica.

La storia originale è stata riprodotta fedelmente in questi remake, che presentano le stesse meccaniche intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata e altre novità.

Tra le caratteristiche messe in evidenza nel trailer in questione, vediamo alcuni elementi di gameplay come minigiochi per trovare nuovi oggetti, sezioni di gioco in stile musicale, scontri tra alcuni dei pokémon più conosciuti, nuovi oggetti collezionabili e le possibilità di personalizzazione che sono tra gli elementi nuovi introdotti in questi remake.

Presenti anche le nuove funzionalità online e i particolari dungeon per 4 giocatori. Il tutto è poi illustrato con la nuova grafica 3D adottata dai capitoli più recenti, che dona alle ambientazioni originali un look decisamente nuovo. Nei giorni scorsi, avevamo visto lo spot live action e quello nostalgico dei giochi per Nintendo Switch.