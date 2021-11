Nintendo: la prossima console arriva nel "20XX", parola del Presidente Furukawa

Nintendo Switch è un successo, come abbiamo visto tramite i recenti dati finanziari della compagnia di Kyoto. Inoltre, è da poco stato reso disponibile un nuovo modello della console, la versione OLED. Questo significa che i fan e la Grande N stessa non stiano pensando al futuro? Ovviamente no. Il presidente di Nintendo stesso, Shuntaro Furukawa, ci conferma che la prossima console arriverà. Quando? Nel "20XX".

Parlando del futuro della compagnia, il presidente di Nintendo ha proposto un'immagine che rappresenta il recente passato e il prossimo futuro della compagnia. Come potete vedere qui sotto, viene indicato che la prossima console arriverà nel 20XX: in pratica significa che entro i prossimi 79 anni Nintendo ha intenzione di pubblicare una nuova console. Non esattamente un punto di riferimento utile.

Slide di Nintendo, che mostra la storia recente delle console

Inoltre, notiamo come da questa immagine sia stato escluso completamente WiiU. Dopotutto, considerando che Switch è stata in grado da sola di ottenere quasi 7 volte le vendite del proprio predecessore, non è strano che Nintendo voglia evitare di attirare l'attenzione su tale insuccesso.

Questa immagine, però, non è affatto nuova. Dovete infatti sapere che si tratta della stessa slide mostrata durante la riunione finanziaria del settembre 2020. In sostanza, Nintendo nell'ultimo anno non ha cambiato la propria strategia comunicativa. Considerando che negli ultimi 365 giorni si era probabilmente impegnata alla creazione e distribuzione di OLED, non è strano che i piani di una console completamente nuova siano ancora lontani dall'essere svelati.

Sappiamo anche che Switch è la più venduta grazie a OLED, PS5 la seconda, Xbox terza: i dati UK di ottobre 2021.