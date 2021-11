GameStop: al via le extravalutazioni e promozioni del Mese dell’Usato

GameStop ha dato il via al Mese dell'Usato, un'iniziativa grazie alla quale riceverete delle extravalutazioni sui vostri videogiochi usati per tutto il mese di novembre. Inoltre saranno presenti delle promozioni invitanti per i giochi oldgen delle piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo.

La promozione è valida da oggi fino a mercoledì 1° dicembre. Portando presso il vostro punto vendita GameStop preferito i vostri usati riceverete una valutazione extra rispetto a quella di sistema. Il credito ottenuto potrà poi essere usato per acquistare qualsiasi prodotto presente in negozio, per prenotare le novità in arrivo oppure per caricare una Gift Card.

GameStop, al via il Mese dell'Usato

Ecco le promozioni del Mese dell'Usato di GameStop per quanto riguarda i vostri videogiochi usati:

Ogni gioco Nintendo Switch valido per le promozioni varrà 30 euro (35 euro per i clienti Epic). Il titolo valido può essere sostituito da due giochi con prezzo minimo di 24,98 euro.

Ogni gioco PS5 valido per le promozioni varrà 30 euro (35 euro per i clienti Epic). Il titolo valido può essere sostituito da 2 giochi con prezzo minimo di 24,98 euro.

I giochi PS4, Xbox Series X e Xbox One otterranno un valutazione extra del 50% rispetto a quella base.

Potrete verificare se uno dei vostri giochi è valido per le promozioni GameStop a questo indirizzo. Da qui invece raggiungerete la pagina dedicata al Mese dell'Usato.

Inoltre per tutta la durate dell'iniziativa potrete acquistare tutti i giochi PS3, Xbox 360, Wii e Wii U usati con il 50% di sconto. Mentre per quelli DS, PSP e PS Vita è attiva la promo 2x1. Come accennato in precedenza il Mese dell'Usato di GameStop sarà valido fino al 1° dicembre.

Che ne pensate, approfitterete della nuova promozione per sbarazzarvi dei giochi usati che non utilizzate più? Oppure recupererete qualche vecchia gloria old-gen? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo inoltre che da GameStop è possibile preordinare i Pannelli Laterali nei di 5ides per PS5.

Contenuto in collaborazione con GameStop