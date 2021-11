PS5: pannelli laterali neri di 5ides ora in preordine da GameStop

Da ora è possibile preordinare i Pannelli Laterali - Black per PS5 di 5ides presso GameStop al prezzo di 44,98 euro. Se non apprezzate particolarmente il bianco della console ammiraglia di Sony si tratta del prodotto perfetto per rifare il look della vostra console.

Infatti si tratta sostanzialmente di una cover alternativa di colore nero, grazie alla quale potrete sostituire i pannelli bianchi di PS5 con altri di colore nero opaco. Stando alla descrizione ufficiale sono "incredibilmente semplici da installare, ma con un tocco di personalità extra". Potrete preordinare i "Pannelli Laterali - Black" di 5ides sul portale web di GameStop Italia, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Ci teniamo a precisare che il prodotto 5ides è non è ufficiale e non è realizzato su licenza da parte di Sony Interactive Entertainment. Di seguito trovate le immagini ufficiali delle cover 5ides:

Che ne pensate? Ne approfitterete per rifare il look della vostra PS5? Fatecelo sapere nei commenti.