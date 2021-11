Elden Ring: preordine Amazon della Launch edition disponibile ora

È da ora disponibile il preordine Amazon della Launch Edition di Elden Ring. Potete trovare il gioco, in versione PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a questo indirizzo. Se avete già eseguito il preordine su Amazon di Elden Ring, dovrebbe essere in automatico diventato un preordine della versione Launch Edition.

Se eseguite il preordine di una qualsiasi versione di Elden Ring, che sia Launch o la Collector's, avrete accesso a una serie di oggetti bonus. Vediamo di quali si tratta:



Guida Digitale all'Avventura: contiene informazioni di gioco utili per gli avventurieri dell'Interregno

Gesto "L'anello": un gesto che si riceve sin dall'inizio del gioco, ma che può essere ottenuto anche in-game

La Launch Edition di Elden Ring include i seguenti elementi:



Gioco base (disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, codice all'interno di una confezione per PC)

Poster

Art Card, sticker e toppa in tessuto

La Launch Edition di Elden Ring

