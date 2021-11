eFootball 2022: update 1.0 rimandato fino alla primavera 2022, ufficiale

eFootball 2022 ha subito una partenza travagliata. Gli aggiornamenti di questo primo periodo miravano a migliorare il gioco, ma è chiaro che Konami ha bisogno di più tempo per realizzare il progetto che i fan desiderano. L'update 1.0 di eFootball 2022 è ora stato rimandato alla primavera 2022.

Ecco la comunicazione ufficiale di Konami, in traduzione: "Vorremmo informarvi che l'aggiornamento v1.0.0 per eFootball 2022 (disponibile ora su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam), previsto per l'11 novembre 2021, è stato posticipato alla primavera 2022. Inoltre, vorremmo annunciare la cancellazione e il rimborso automatico di eFootball 2022 Premium Player Pack, che include oggetti che possono essere utilizzati solo in-game dopo l'aggiornamento v1.0.0.

Abbiamo lavorato diligentemente per distribuire un aggiornamento che porterà nuovi contenuti al gioco, compresa una nuova modalità in cui è possibile rafforzare e giocare con una squadra originale, nonché il supporto per i dispositivi mobili l'11 novembre 2021. Purtroppo, abbiamo concluso che è necessario più tempo per consegnare il prodotto nella qualità che soddisferà le aspettative dei nostri utenti e abbiamo deciso di rinviare la consegna."

Messi da eFootball 2022

Inoltre, abbiamo deciso di cancellare il preordine per eFootball 2022 Premium Player Pack, che include oggetti che possono essere usati solo in gioco dopo l'aggiornamento. Rilasceremo la v0.9.1 per risolvere numerosi bug su ogni piattaforma a partire da oggi (5 novembre). Continueremo a migliorare e aggiornare il nostro gioco. Annunceremo i dettagli di ulteriori aggiornamenti e il programma per la versione mobile più tardi. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente che questo provoca ai nostri utenti e alle altre parti interessate che hanno atteso con ansia questo titolo."