Star Wars Battlefront: 8K e ray tracing con RTX 3090, grazie alla mod tutta italiana

Star Wars Battlefront ha oramai vari anni sulle spalle, ma non è mai stato così bello, come potete vedere nel video qui sopra. Il merito non è solo della RTX 3090 utilizzata per eseguirlo, ma anche - e soprattutto - di una mod tutta italiana realizzata da MassiHancer, noto modder che negli anni ha realizzato molteplici miracoli tecnici. Ora, il gioco di EA si mostra in 8K con effetti ray tracing.

MassiHancer spiega di aver lavorato duramente sui miglioramenti dei raggi solari, delle nuvole, degli effetti particellari e sulla gradazione del colore per realizzare un effetto estremamente cinematografico. Un rapido confronto ci permette di vedere che i dettagli sono migliori, i riflessi più realistici e le texture più definite e il senso di profondità superiore, grazie anche all'utilizzo di RT Beta Shader di Pascal Glicher.

L'obiettivo era anche di creare una tonemap e un dof dinamico che fosse molto simile a quanto visto nella tech demo di Unreal Engine 5. Nel video possiamo vedere un confronto al minuto 2:32, che aiuta a capire i passi in avanti fatti con la mod. Al minuto 7:02, invece, abbiamo una sequenza di gameplay su Tatooine e Sullust, con tutti gli effetti RT attivati.

Ecco le specifiche del PC utilizzato per eseguire questa mod di Star Wars Battlefront:



Mainboard: Asus Prime A z370

CPU: Intel i7 8700K

RAM: Corsair Vengeance 16 Gb RAM

GPU: RTX 3090 Suprime X

SSD: Samsung 870 evo 1 TB

HDD: W.D. 1 TB

AIO WC: Artic freezer 240

Supply: EVGA Supernova G2 850 Watt

