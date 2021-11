Un nuovo weekend inizia e in alcune parti d'Italia il clima non invoglia molto a stare all'aperto. Ai videogiocatori però non serve sempre una scusa per chiudersi in casa e - tra un impegno famigliare e del lavoro extra - spendere qualche ora sui propri videogiochi preferiti. Oggi, 6 novembre 2021, vi chiediamo quindi: cosa giocherete questo weekend?

Le opzioni non mancano ovviamente. Uno dei giochi più importanti di questo periodo è disponibile da ieri: parliamo ovviamente di Call of Duty Vanguard, che porterà con sé fra non molto una serie di novità per Call of Duty Warzone. Ora come ora, però, i giocatori sono concentrati sulle novità di questo capitolo premium, che ci ha sì convinto ma non fino in fondo, come avete potuto leggere nella nostra recensione della campagna single player.

Due personaggi di Call of Duty: Vanguard

Chi è in cerca di un po' di movimento, potrebbe invece optare per Just Dance 2022: il titolo di Ubisoft è sempre uno dei preferiti del pubblico e siamo certi che anche quest'anno saprà donare molte ore di sano divertimento. Se invece volete qualcosa di più narrativo, allora potreste dedicarvi a Conway: Disappearance at Dahlia View, di cui potete leggere la nostra recensione qui.

Siamo invece certi che molti appassionati di Nintendo staranno dedicato varie ore ad Animal Crossing New Horizons, che è stato aggiornato alla versione 2.0 (in anticipo addirittura) e che ha ricevuto anche un'espansione, Happy Home Paradise, di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale.

Ci sono ovviamente molti altri giochi e come sempre vi saranno alcuni appassionati che sfrutteranno questo finesettimana per giocare a qualche videogame rimasto nascosto nel backlog. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?