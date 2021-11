Sonic: SEGA spiega in modo schietto i motivi del successo del film

Perché il film di Sonic ha avuto successo? Nel suo ultimo resoconto finanziario, SEGA lo ha spiegato con una certa schiettezza: grazie ai fan della serie, che dopo essere stati accontentati lo hanno promosso al grande pubblico.

Il film di Sonic è stato il sesto per ricavi globali del 2020, facendo grandi numeri, che SEGA ha spiegato nel dettaglio: "Il segreto del grande successo del film è stato la forza della comunità globale dei fan di Sonic. Abbiamo reso pubblica la caratterizzazione dei personaggi del film per promuoverlo prima del lancio. In riposta, diversi fan hanno pubblicato dei commenti molto duri e critici sui social media. Abbiamo ascoltato attentamente le loro voci e preso sul serio le critiche, apportando dei cambiamenti significativi. Il risultato è stato un deciso aumento della soddisfazione dei fan, che sono diventati degli influencer positivi per il film, che ha quindi raggiunto un pubblico più ampio, ottenendo una grande risposta e trainandone il grande risultato."

Che dire? Evviva la sincerità. SEGA di fatto ha ammesso che essere stata costretta a tornare sui propri passi dall'odio dei fan per la prima versione del Sonic cinematografico ha fatto bene agli incassi del film, visto che gli stessi ne sono successivamente diventati promotori. Peccato per l'inferno che pare abbiano passato gli animatori per aggiornare il film. Ma, in fondo, sono lavoratori. Di loro chi si cura?