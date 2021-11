Halo Infinite immagine svela che potrebbe avere più campagne single player

Halo Infinite potrebbe essere composto da più campagne single player, come svela un'immagine ripresa sui vari social dai fan della serie, dove si parla appunto di "Campagne" e non di campagna. Difficile dire se ce ne saranno diverse disponibili da subito o se saranno aggiunte con il passare del tempo. Del resto 343 Industries ha sempre definito il gioco in sé una piattaforma, più che un'esperienza conclusa, quindi è normale che potrebbe avere già pianificato di espanderne la storia in diversi modi.

L'unica certezza è che la prima campagna si chiamerà Become e segnerà il ritorno di Master Chief sui nostri schermi. Proprio per oggi sono state annunciate delle novità in merito al gioco. Chissà, magari riguarderanno proprio le campagne.

Per concludere, vi ricordiamo Halo Infinite uscirà l'8 dicembre 2021 per Xbox Series X e S, PC e Xbox One. Avrà l'arduo compito di chiudere in bellezza l'anno di Xbox, dopo quel capolavoro di Forza Horizon 5.