Halo Infinite: oggi sarà mostrato qualcosa di nuovo del gioco

Oggi, sabato 6 novembre 2021, alle 14:00, ora italiana, sarà mostrato qualcosa di nuovo di Halo Infinite, non è chiaro se in un mini evento o tramite un filmato. L'annuncio è stato fatto dall'account ufficiale del franchise via Twitter, che purtroppo non è sceso nei dettagli: "Preparatevi per una trasmissione dagli Archivi UNSC. Sabato alle 14:00."

Oltre al testo, il messaggio contiene anche un breve video teaser che mostra una versione schematica di Master Chief, in cui viene evidenziato il rampino. Il filmato si conclude con la scritta "Become", il nome della campagna single player.

Francamente è difficile dire cosa sarà mostrato. Probabilmente vedremo un trailer dedicato alle abilità di Master Chief, ma potrebbe essere anche qualcosa di completamente differente legato alla storia della campagna Become. L'importante è che Microsoft stia rispondendo alle critiche ricevute con grande determinazione e, dopo mesi di attesa, abbia iniziato a chiarire tutti gli aspetti del gioco.

Halo Infinite uscirà l'8 dicembre 2021 per Xbox Series X e S, PC e Xbox One. Avrà l'arduo compito di concludere l'anno di Xbox, dopo quel capolavoro di Forza Horizon 5.