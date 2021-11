Forza Horizon 5 conta già 700.000 giocatori e non è ancora uscito

Forza Horizon 5 conta già più di 700.000 giocatori, stando al quanto rilevato dal gioco stesso e mostrato su Twitter. Considerando che non è ancora disponibile, si tratta di un ottimo risultato, che ben fa capire quanto interesse ci sia intorno al nuovo gioco di corse di Playground Games. Considerate che per giocare in questi giorni bisogna avere l'accesso premium, dato solo con la Premium Edition del gioco, che costa 99,99€.

Quindi tra i 700.000 non ci sono gli abbonati al Game Pass, che avranno accesso al gioco solo a partire dal giorno del lancio, ossia il 9 novembre, e tutti quelli che hanno prenotato le altre due edizioni di Forza Horizon 5, ossia quella standard e quella deluxe.

Per far capire il grande interesse intorno a Forza Horizon 5, basta fare un paragone con Forza Horizon 4, il capitolo di maggior successo della serie, che vendette 480.000 copie nella sua prima settimana.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5. Per il resto vi ricordiamo che il gioco sarà effettivamente disponibile per tutti i possessori di PC, Xbox One e Xbox Series a partire dal 9 novembre 2021.