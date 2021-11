One Piece: il cosplay di Nico Robin di haoriiii profuma di oceano

Vediamo questo splendido cosplay di Nico Robin, famosissimo personaggio della serie giapponese One Piece, realizzato dalla cosplayer haoriiii in modo davvero magistrale, tanto che guardandolo si sente l'odore dell'oceano.

Il costume è stato confezionato con grande accuratezza, anche se manca di alcuni accessori. Per il resto c'è davvero tutto. Da notare che haorriiii ha racconto di essere stata iniziata agli anime giapponesi proprio da One Piece. Del resto immaginiamo che valga lo stesso per moltissime persone, data la notorietà raggiunta della serie in tutto il mondo.

Nico Robin è uno dei personaggi più apprezzati della serie One Piece. Entrata nella ciurma di Cappello di paglia suo malgrado, ne diventa un membro attivo e insostituibile, capace di stringere profondi rapporti di amicizia con tutti gli altri.

