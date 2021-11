Harry Potter, il cosplay di Voldemort di Panterona è da Avada Kedavra

Panterona stupisce ancora, questa volta con un eccezionale cosplay di Lord Voldemort, l'antagonista principale di Harry Potter, pronto per scagliare una maledizione imperdonabile, Avada Kedavra. Come al solito il lavoro realizzato dalla cosplayer australiana è davvero magistrale, sia nel costume, ma in questo caso soprattutto nel trucco e negli accessori.

In effetti, se il costume in sé è semplicemente una tonaca nera, è come la cosplayer si è trasformata in Voldemort a stupire, coprendo completamente la sua folta capigliatura e ricreando sul volto i segni tipici del personaggio.

Non solo, perché Panterona ha anche trovato la sua Nagini, ossia un serpente vero che appare nelle due foto visibili su Instagram e che dà un tocco di classe definitivo.

