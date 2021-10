One Piece, il cosplay di Nico Robin di Elizabeth Rage è spettacolare

Vediamo questo cosplay dell'amatissima Nico Robin, amatissimo personaggio della serie One Piece, realizzato in modo davvero spettacolare dalla cosplayer Elizabeth Rage, che entra perfettamente nel personaggio.

La cosplayer ha realizzato un costume impeccabile in ogni dettaglio, dagli occhiali, al top, passando per il pareo. Anche il trucco è perfetto e serve per farla entrare maggiormente nel personaggio. Da notare anche la qualità della foto, che tra luce e location magnifica il lavoro fatto, dandogli maggiore forza e presenza.

Nico Robin è uno dei personaggi più cercati della serie One Piece. Entrata nella ciurma di Cappello di paglia suo malgrado, ne diventa un membro attivo e insostituibile, capace di stringere profondi rapporti di amicizia con tutti gli altri.

Se vi piacciono i cosplay, non perdete, il cosplay di Pikachu di Giada Robin, il cosplay di Kasumi di katssby vi metterà k.o., il cosplay di Ahri di nymphahri, il cosplay di Asuna Yuuki da mk_ays, il cosplay di 2B di tenkoucosplay, il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix, il cosplay di Ganyu di peachmilky, il cosplay di Harley Quinn di missbri, il cosplay di Catwoman di CarryKey, il cosplay di Juliet Starling di Nadyasonika, il cosplay di Mona di larissarochefort, il cosplay di Hisoka di theo.yang.cos, il cosplay di Ada Wong di larissarochefort, il cosplay di Bowsette firmato Lada Lyumos, il cosplay di Lumine firmato Shirogane-sama, il cosplay della bambola da mastiffwitha4, il cosplay di Tifa di Helly Valentine, il cosplay di Lara Croft di missbri, il cosplay di Ryu che combatte con Blanka, il cosplay di Rey firmato Kalinka Fox e il cosplay di Jessie di milliganvick, tanto per segnalarvene alcuni degli ultimi.