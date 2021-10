Pokémon, il cosplay di Pikachu di Giada Robin è elettrico

Vediamo questo ottimo cosplay di Pikachu realizzato da Giada Robin, gloria nazionale della scena delle cosplayer, che rende davvero giustizia al Pokémon di tipo elettro più amato del pianeta.

Giada indossa il costume con la solita classe, dotandolo anche di molti accessori come dei simpatici guantini. Bello anche il trucco, che fa risaltare il colore dell'abito. Da notare che la foto è stata realizzata per pubblicizzare un'apparizione della Robin al programma Fuori dal Coro di Mario Giordano. A questo punto pretendiamo un cosplay anche da lui.

Per il resto Pikachu non ha bisogno di grosse presentazioni, visto che stiamo parlando di uno dei personaggi più famosi del mondo dell'intrattenimento, ormai andato ben oltre i videogiochi in cui è nato e cresciuto e le serie animate di cui è protagonista.

