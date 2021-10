PlayStation Now: svelati due giochi di novembre, forse servizio a metà prezzo per i nuovi abbonati

La stessa fonte che ha svelato i titoli PlayStation Plus di novembre 2021, ha rivelato due dei giochi che probabilmente saranno aggiunti al servizio in abbonamento PlayStation Now a novembre 2021, nonché lo sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento annuale per i nuovi utenti.

I giochi sono Mafia: Definitive Edition e Celeste.

Come accennato, billbil-kun, questo il nome della gola profonda, ha anche riportato che il costo del PlayStation Now sarà di soli 29,99€ per il primo anno. L'offerta, ancora non attiva e non ufficializzata da Sony, quindi da prendere con le dovute cautele, sarà valida soltanto per i nuovi abbonati.

In realtà va detto che manca sì l'ufficialità, ma l'offerta è apparsa sul sito ufficiale PlayStation, sotto forma di termini legali, leggibili anche in italiano:

Abbonamento di 12 mesi a PlayStation Now

25/10/21 - 31/10/21

"Requisiti di idoneità"

Tutti i seguenti:

avere almeno 18 anni

essere residenti in uno dei Paesi partecipanti

disporre di un account per PlayStation™Network ("PSN")

"Offerta"

50% di sconto sul prezzo attualmente in vigore del Prodotto idoneo

"Prodotto/i idoneo/i"

Abbonamento di 12 mesi a PlayStation™Now

L'abbonamento di 12 mese a PlayStation Now è un abbonamento continuo con una quota ricorrente che verrà addebitata ogni mese al prezzo completo in vigore in quel momento su PlayStation Store fino alla cancellazione

"Store aderente"

Store del sistema PlayStation®4 o PlayStation®5 e store online noto come PlayStation™Store; sono esclusi tutti gli altri metodi d'acquisto, altri store PlayStation® e opzioni di acquisto all'interno dei giochi.

"Data di apertura"

25/10/2021 alle ore 11:00 (CET)

"Data di chiusura"

01/11/2021 alle ore 00:59 (CET)

"Paesi partecipanti"

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera

"Fasi della procedura"

Durante il Periodo promozionale, i Partecipanti devono:

accedere a PSN; e acquistare il Prodotto idoneo da uno Store aderente.

"Promotore"

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, numero di registrazione 06020283 ("SIENE"). SIENE è costituita in Inghilterra e Galles con sede in 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.