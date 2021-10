GOG: gioco gratis a tema Lovecraft per festeggiare l'inizio dei saldi di Halloween

Su GOG sono partiti i saldi di Halloween 2021 che dureranno fino al 3 novembre 2021. Oltre agli sconti, è stato reso disponibile anche un gioco gratis, che serve a festeggiare il lieto evento. Si chiama Dagon ed è un'avventura narrativa basata naturalmente sulle opere di H.P. Lovecraft.

Per poter riscattare Dagon, dovete disporre di un account di GOG valido e senza limitazioni. Ottenerlo è facile, basta andare sulla sua pagina e acquistarlo come si fa con i normali giochi. In questo caso non vi sarà tolto niente dalla carta di credito, visto che il prezzo è zero.

Per il resto, tra le offerte GOG stesso segnala:

Elvira's Horror Bundle (-10%)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines (-50%)

Mundaun (-30%)

Arkham Horror: Mother's Embrace (-50%)

Gamedec (-10%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-80%)

Diablo + Hellfire (-15%)

GRIME (-15%)

Phantasmagoria (-35%)

BloodRayne: Terminal Cut (-35%)

Volendo ci sono anche dei giochi appena lanciati molto interessanti come The Shore, avventura sempre ispirata a Lovecraft, Just Cause 1 e 2 e il survival horror classico Tormented Souls.

Inoltre, ogni 48 ore saranno attivate delle offerte flash davvero molto vantaggiose. Le prime sono SOMA (-90%) e Roki (-35%). Ne seguiranno altre.

Pagina dei saldi di GOG