Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: un milione di copie distribuite

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è già un successo. È stato infatti annunciato che è stato distribuito 1 milione di copie del gioco. Non trattandosi di una produzione immensa è facile parlare di un ottimo risultato.

L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del gioco, che parla di copie distribuite a livello globale.

Sinceramente non è chiaro se il dato comprenda o meno le vendite digitali, come ad esempio quelle fatte su Steam. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, in cui il nostro Tommaso Pugliese ha criticato soprattutto la mancanza di contenuti al lancio.