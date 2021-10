Xbox: un video ci mostra l'hardware da gioco che useremo nel 2042

Microsoft ha pubblicato un video in cui viene mostrato quale hardware da gioco utilizzeremo nel 2042. Si tratta ovviamente di un filmato promozionale per il lancio di Battlefield 2042 sulle console Xbox, ma è fatto decisamente bene e vale la pena guardarlo.

Si parla di esperienze di gioco indistinguibili dalla realtà, di 1 quintilione di FLOPS (FLoating point Operations Per Second) che chissà se riusciranno a far girare Crysis, di intelligenze artificiali vive, di interfacce olografiche e quant'altro possiate sognare. Insomma, Xbox promette faville per il 2042 (chissà a che series sarà arrivata per l'epoca).

Intanto che aspettiamo di saperne di più, Microsoft ci invita anche a comprare Battlefield 2042 e a giocarci su Xbox Series X o S, quando sarà disponibile dal 19 novembre 2021. Insomma, il futuro va bene, ma occhio anche al presente.