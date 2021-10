Jurassic World Evolution 2: il nuovo diario di sviluppo ci parla della costruzione del parco

Frontier ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Jurassic World Evolution 2 in cui viene spiegato come costruire un parco pieno di dinosauri in tutta sicurezza, facendo in modo che i visitatori non vengano mangiati dai simpatici bestioni. Il video riporta anche le interviste a diversi membri del team di sviluppo e mostra delle sequenze di gioco.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Jurassic World Evolution 2 in cui abbiamo scritto:

Il provato di Jurassic World Evolution 2 ci ha regalato due belle ore con il gioco, in cui ci siamo attardati a costruire recinzioni e in cui abbiamo avuto modo di osservare per bene i dinosauri, ritraendoli con la modalità fotografica. L'importante da specificare è che ci ha fatto venire voglia di continuare a giocare, un segnale sempre positivo in fase di anteprima. Rimangono da verificare alcuni aspetti fondamentali del gioco, come quello gestionale, ma per il resto ci è sembrato di trovarci di fronte al solito gioiello targato Frontier Developments. Speriamo di non aver preso un abbaglio.

Per il resto vi ricordiamo che Jurassic World Evolution 2 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. La data di lancio del gioco è il 9 novembre 2021.