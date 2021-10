NieR: Automata, il cosplay di 2B di tenkoucosplay festeggia Halloween

Vediamo questo cosplay di 2B realizzato dalla cosplayer tenkoucosplay per festeggiare Halloween. Naturalmente stiamo parlando della protagonista di NieR: Automata, titolo amatissimo dai giocatori e dalla comunità dei e delle cosplayer.

Il costume in sé è realizzato in modo rigorosissimo, ma è arricchito da un cappello da strega, che sottolinea l'imminenza del periodo festivo. La foto stessa è stata pensata per richiamare alla festa delle zucche, sia nei colori, sia negli addobbi luminosi della casa fuori fuoco.

NieR: Automata è uno dei giochi più famosi della generazione PS4 / Xbox One. Uscito quasi in sordina, è presto diventato uno dei giochi più amati dal pubblico e dalla critica, per i suoi personaggi sopra le righe e la sua storia articolata e ben raccontata.

