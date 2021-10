Resident Evil: il cosplay di Ada Wong di larissarochefort è perfetto

Ada Wong è senza dubbio uno dei protagonisti più iconici e affascinanti di Resident Evil. L'imperscrutabile spia è senza dubbio riuscita a far breccia nei cuori di milioni di giocatori oltre che in quello di Leon Kennedy. Il cosplay di larissarochefort che vi proponiamo oggi è ricco di fascino e rende assolutamente giustizia al personaggio.

Ada Wong è una spia freelance che lavoro al soldo delle multinazioniali dell'universo di Resident Evil. Le sue vere intenzioni sono sempre difficili da decifrare. All'apparenza si attiene alle missioni affidatele, tuttavia all'occorrenza diserta o agisce a modo proprio in segreto. E apparsa in vari capitoli della serie, a partire da Resident Evil 2, dove collabora (o perlomeno fa finta di farlo) con Leon Kennedy per far luce sugli esperimenti della Umbrella Corporation.

Nella gallery di Instagram qui sotto possiamo ammirare vari cosplay di Ada Wong tratti da Resident Evil 2 Remake, 4 e 6 realizzati da larissarochefort, tutti di altissima qualità. In particolare quello ispirato al quarto capitolo, con l'iconico vestito rosso e fucile di precisione, è praticamente perfetto ed estremamente fedele alla controparte virtuale.

