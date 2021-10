Naruto, il cosplay di Hinata Hyuga di tuilapune2453 è davvero grazioso

Non ci capita più molto spesso ma in questo caso torniamo alle buone vecchie atmosfere di Naruto con il cosplay di Hinata Hyga, uno dei personaggi più gettonati dalle cosplayer in assoluto, da parte di tuilapune2453.

Nonostante non sia forse una delle combattenti principali della saga, la popolarità di Hinata deriva non solo dal forte rapporto con il protagonista Naruto ma anche dalla particolare evoluzione che caratterizza la ragazza nel corso della serie e degli archi narrativi.

Questa progressione si riflette sia nella personalità che nell'aspetto di Hinata, che cambia così come la sua abilità nel combattimento. La discendente del clan Hyuga si rivela sempre più una forte combattente, in grado di usare un potere molto importante e antico, ma è anche una ragazza sfaccettata, che cresce in maniera evidente anche nel corso della storia.

L'altro motivo che la rende così interessante è ovviamente il fatto di essere profondamente legata a Naruto dal punto di vista sentimentale, con il quale dà vita alla storia romantica a cui i lettori e gli spettatori della serie sono probabilmente più affezionati in assoluto.

Il cosplay di tuilapune2453, o "Arisa", per una volta non sembra esagerare più di tanto su aspetti particolarmente prorompenti della ragazza, che spesso emergono in queste reinterpretazioni ma che non fanno assolutamente parte del personaggio originale, restituendo un'immagine più delicata e in linea con l'Hinata originale che emerge dal manga/anime.