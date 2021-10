Corpse Party ritorna per Halloween su tutte le console e PC

Corpse Party è un'avventura horror diventata una sorta di cult dalla sua uscita originale, dunque non stupisce che il publisher XSEED Games abbia intenzione di riproporlo su tutte le console e il PC in occasione dell'Halloween 2021 incombente.

Il gioco tornerà a disposizione questo mese, con data di uscita fissata per il 20 ottobre 2021 su PC (attraverso Steam, GOG e Humble Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Si tratta di una versione aggiornata dell'originale, rielaborata proprio in occasione di questo nuovo rilascio del 2021, con alcuni aggiornamenti applicati alla grafica in modo da adattarsi meglio al nuovo contesto.

La versione PC, tuttavia, verrà venduta in bundle con la versione originale di Corpse Party da parte del Team GrisGris. Il gioco racconta una storia a metà tra l'avventura scolastica e l'horror puro, dai toni decisamente inquietanti. Un gruppo di studenti esegue una sorta di rituale di amicizia che però va decisamente male e trasporta la compagnia in una sorta di dimensione parallela.

La tranquilla scuola in cui si trovano si ritrova ad essere una sorta di istituto in cui sono incorse tragedie di vario tipo e tra le aule adesso si trovano varie presenze rancorose che braccano i ragazzi, alla disperata ricerca di una via di fuga. Corpse Party è uscito in versione Nintendo 3DS nell'ottobre del 2016, anche in Europa, ma adesso potrà essere giocato anche sulle console domestiche.