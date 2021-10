Injustice sarà al DC FanDome come film animato: possibile annuncio di Injustice 3?

È arrivata la conferma che Injustice sarà presente al DC FanDome, l'evento dedicato specificamente all'universo di DC Comics, nella forma di film animato, che verrà presentato in anteprima il 16 ottobre poco prima del rilascio ufficiale, ma questo fa ovviamente pensare anche a novità riguardanti la serie videoludica, forse con l'annuncio di Injustice 3.

Il film d'animazione verrà pubblicato il 19 ottobre per home video e si tratta di una storia ispirata dalla serie videoludica, ovvero Injustice: God Among Us e Injustice 2, mettendo in scena una rielaborazione degli eventi narrati nei due videogiochi, che vedono un cross-over generale fra i vari super-eroi DC Comics all'interno di una storia apocalittica.

Il film animato, dice Warner Bros., mette in scena un mondo alternativo e impazzito, dove Joker ha spinto Superman ad uccidere Lois Lane, spingendo così il supereroe per antonomasia in una spirale di follia fino ad autoconvincersi di dover dominare il mondo e controllare il destino dell'umanità.

Questo porta Batman, ovviamente, a cercare di fermare il piano di Superman, mettendo insieme una squadra di supereroi da lanciare contro quella costruita dal rivale, mettendo in scena una battaglia epocale tra essere superiori per il destino del mondo. Più o meno è quello che viene narrato nei due videogiochi, ma ovviamente sarà molto più elaborato dal punto di vista narrativo.

Quello che però ci interessa maggiormente, in questa sede, è l'idea che il lancio del film possa corrispondere a novità sulla serie videoludica: sappiamo che Ed Boon sarà presente al DC FanDome e questo alimenta le voci sull'annuncio di un possibile Injustice 3 che, a questo punto, sarebbe alquanto lecito come tempistica. Attendiamo dunque possibili novità per questa settimana.