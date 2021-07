Injustice: Gods Among Us, annunciato il film animato da Warner Bros.

Injustice: Gods Among Us diventerà un film d'animazione, annunciato oggi da Warner Bros. Animation che si occuperà della sua produzione, in collaborazione anche con la divisione Home Entertainment e ovviamente DC Comics.

Si tratterà di un film animato direttamente ispirato alla serie di videogiochi di NetherRealm Studio, ma anche all'omonima serie di fumetti da parte di Tom Taylor. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, la storia del film racconta di un mondo in cui Superman è stato plagiato in qualche modo da Joker, che l'ha spinto a uccidere Lois Lane.

Considerando lo stato in cui viene a trovarsi il supereroe per eccellenza dopo un atto del genere, possiamo immaginare le conseguenze sugli umani: di fatto Superman cade in una spirale di disperazione e violenza che lo fa diventare una sorta di super berserk, minacciando l'esistenza stessa del pianeta Terra.

Batman e gli altri supereroi dovranno dunque cercare in qualche modo di fermarlo, formando inedite alleanze e dovendosi scontrare con minacce note e inaspettate. Il regista del film sarà Matt Peters, che si è occupato in precedenza di Justice League Dark, lavorando in questo caso su una sceneggiatura di Ernie Altbacker, autore di Batman: Hush.

Alla produzione ci sono Jim Krieg e Sam Register e una pletora di doppiatori noti per quanto riguarda i numerosi personaggi, tra i quali Justin Hartley nel ruolo di Superman, Anson Mount come Batman, Zach Callison sarà Damian e Laura Bailey nel ruolo Louis Lane.

Nel frattempo, la serie videoludica è ferma al secondo capitolo e non ci sono ancora tracce di un Injustice 3, mentre qualche voce di corridoio vorrebbe NetherRealm Studios al lavoro addirittura su un picchiaduro Marvel.