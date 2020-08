Injustice 3 con Watchmen in crossover? BossLogic pubblica una misteriosa illustrazione

Injustice 3 potrebbe essere annunciato tra poco, forse con uno strano crossover contenente anche Watchmen, a dar retta a una fanart pubblicata dall'illustratore BossLogic, la cui immagine può essere vista riportata qui sotto.

Sebbene la questione sembri un po' troppo strana, ci sono alcuni elementi che ci portano a prenderla in considerazione. BossLogic sarà infatti presente all'evento DC FanDome, dove sono attese diverse novità riguardanti l'universo DC Comics che potrebbero avere a che fare anche con i videogiochi.

Come fatto notare, anche Ed Boon di NetherRealm, responsabile di Mortal Kombat e Injustice, sarà presente all'evento in questione e già altri indizi puntano al possibile annuncio di Injustice 3 nei prossimi giorni, emersi a partire da alcune fonti interne a DC Comics.

L'annuncio del gioco risulta dunque piuttosto probabile, ma rimane alquanto strana l'idea di un possibile crossover con Watchmen, vista la difficoltà di far combaciare i due mondi: quest'ultima è infatti sempre una graphic novel sui super-eroi, ma rappresentati in modi che non hanno molto a che fare con la visione classica di tali personaggi.

L'idea è però interessante: da Watchmen potrebbero emergere degli scontri veramente bizzarri comprendenti personaggi come The Comedian, Nite Owl, Ozymandias e Rorschach, per non parlare di Dr Manhattan, che tuttavia rischierebbe forse di essere un po' sovrapotenziato, oltre che piuttosto fuori dalla sua caratterizzazione standard nel caso venisse inserito come un semplice lottatore.

In ogni caso, l'evento DC FanDome potrebbe essere foriero davvero di novità interessanti sul fronte videoludico, come l'annuncio di Suicide Squad e forse anche quello di Batman: Court of Owls, sempre che quest'ultimo esista in concreto.