PS5: il prezzo sarà più alto di Xbox Series X, dice un insider

PS5 potrebbe avere il prezzo più alto di Xbox Series X, secondo quanto riferito dall'insider Dusk Golem, all'interno di una serie di considerazioni che hanno fatto parecchio discutere nelle ore scorse anche su altri aspetti delle console next gen.

Il tutto è partito da una discussione animata sul forum ResetEra, nel quale gli utenti si chiedevano se Microsoft possa avere qualche possibilità di competere con Sony nella next gen, considerando come quest'ultima sembra sia intenzionata a spendere e spandere in accordi di esclusiva temporale e parziale in modo da escludere da vari contenuti la concorrenza, oltre al fatto di partire chiaramente da una posizione avvantaggiata, vista la situazione attuale in termini di base installata tra PS4 e Xbox One.

All'interno di tutta questa malcelata negatività nei confronti del futuro di Microsoft e Xbox Series X, Dusk Golem ha lanciato un paio di considerazioni che sembrano alquanto in controtendenza, alimentando così subito un notevole vespaio di polemiche e discussioni.

Una di queste considerazioni riguarda, come abbiamo riportato nelle ore scorse, il fatto che PS5 abbia delle difficoltà a raggiungere i 1080p e 60fps su alcuni giochi third party, con la precisazione giunta in seguito del fatto che si tratti in particolare di Resident Evil Village.

Tuttavia, un altro punto su cui l'insider invitava a riflettere è la questione del prezzo, su cui Microsoft potrebbe avere un vantaggio rispetto a Sony. "Dico solo che Xbox Series X è attualmente molto più potente di PS5 se si parla di potenza bruta e il fatto che i giochi multipiattaforma vadano meglio su Xbox Series X è qualcosa che le persone dovranno aspettarsi", ha affermato l'insider, "Aggiungete a questo il fatto che Microsoft è pronta a superare Sony per quanto riguarda il prezzo al ribasso. Possono più facilmente fare dei sacrifici e comunque ottenere profitti da Game Pass rispetto alla volontà di concentrarsi sulle vendite delle console come fa invece Sony".

"C'è qualcosa che ho sentito già diverse volte, ma non voglio dire come l'ho sentito, considerando anche come nessuno abbia ancora deciso nulla di definitivo sul prezzo", ha affermato Dusk Golem. "Mi aspetto che possa essere molto, molto probabile che PS5 costi più di Xbox Series X anche perché adesso Microsoft è più interessata ad attirare persone nel proprio ecosistema e più propensa anche a subire delle perdite sulle vendite delle console rispetto a Sony".