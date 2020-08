Fallout 76: supporto per le mod in arrivo, dice Bethesda

Fallout 76 avrà le mod, il supporto per queste è ancora in programma e novità sull'argomento dovrebbero arrivare presto, in base a quanto riferito da Bethesda nel corso del QuakeCon at Home attualmente in corso.

Durante un panel con domande da parte degli utenti e risposte degli sviluppatori, Jeff Gardiner, project lead di Fallout 76, ha risposto affermativamente a chi chiedeva se le mod nel gioco fossero ancora in arrivo, solo che stanno richiedendo più tempo del previsto, a quanto pare.

"Stiamo definitivamente lavorando ancora sul supporto per le mod, sta arrivando, è solo una cosa piuttosto impegnativa da portare a termine", ha affermato Gardiner. "Abbiamo dovuto mettere molte risorse in questo, non si tratta solo di fare un drag and drop dai giochi precedenti perché il modo in cui la nostra architettura client server funziona è diverso. Tuttavia è una cosa che sta arrivando, dunque rimanete sintonizzati".

Il supporto per le mod è stato promesso da parecchio tempo per Fallout 76 e Todd Howard di Bethesda ha sempre affermato che queste fossero in arrivo all'interno del MMORPG. A dire il vero sono anche disponibili già ma solo su server privati, accessibili attraverso l'iscrizione a Fallout 1st, ma si tratta di un'implementazione parziale.

Quello di cui ha parlato Gardiner è invece il supporto totale per le mod, disponibili su tutti i server pubblici e integrate nei sistemi di gioco standard senza particolari iscrizioni o limitazioni, cosa per la quale evidentemente si dovrà ancora attendere un po'.

Fallout 76 si è ampliato di recente con l'aggiornamento 20 - Stagione 1, di cui abbiamo visto anche un video esplicativo, mentre una serie TV da Amazon Studios e Kilter Films su Fallout è stata annunciata il mese scorso.