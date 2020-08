Crash Bandicoot 4: It's About Time su Nintendo Switch? Tracce della console nel sito ufficiale

Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato annunciato per il momento su PS4 e Xbox One, mentre tutto tace sul fronte delle altre piattaforme, nella fattispecie PC e Nintendo Switch, sebbene quest'ultima console compaia, nascosta tra i file del codice del sito internet ufficiale del gioco.

A dire il vero, mancano indicazioni anche sulle eventuali versioni PS5 e Xbox Series X, dunque è piuttosto probabile che il gioco debba ancora svelarsi in altre versioni in arrivo, ma per il momento l'uscita è prevista ufficialmente solo su PS4 e Xbox One.

In base a quanto riferito da alcuni dataminer, come quello autore del tweet riportato qui sotto, sembra che in particolare Nintendo Switch compaia come piattaforma, nascosta tra le linee del codice del sito ufficiale di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Ovviamente potrebbe trattarsi di un errore o una semplice predisposizione per eventuali correzioni future per comprendere l'aggiunta di altre piattaforme, ma questo è quanto: Nintendo Switch compare chiaramente nelle linee di codice che costruiscono il sito ufficiale del gioco.

D'altra parte, sia Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy che Crash Team Racing: Nitro-Fueled sono arrivati su Nintendo Switch, sebbene un po' in ritardo per quanto riguarda il primo titolo, dunque i precedenti già ci sono, così come Spyro Reignited Trilogy, peraltro sempre da parte del team Toys for Bob.

Attendiamo dunque eventuali delucidazioni su piattaforme aggiuntive per l'uscita di Crash Bandicoot 4: It's About Time, considerando che Activision ha già detto in precedenza di voler valutare la possibilità di portare il gioco su altre piattaforme come PC e Nintendo Switch.