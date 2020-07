Fallout 76: in video le novità dell'aggiornamento 20 – Stagione 1

L'aggiornamento 20 è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76. Bethesda lo ha presentato con un trailer. Con questo update inizia la prima delle stagioni del gioco: la gara leggendaria. Grazie ad essa si potranno guadagnare ricompense nuove ed esclusive, fare squadra con facilità grazie alle nuove squadre pubbliche e tanto altro ancora

La gara leggendaria è la prima stagione di Fallout 76 e segna l'inizio di un nuovo sistema di progressione che dovrebbe rende le sfide già presenti molto più interessanti e offrire ai giocatori una miriade di ricompense. Nel menu principale, i giocatori troveranno una nuova opzione per la gara leggendaria, dove monitorare i progressi e controllare tutte le ricompense disponibili.

Nella schermata di progressione della gara leggendaria ci sarà il tabellone di un gioco da tavolo a tema Captain Cosmos, su cui si potrà avanzare con un segnalino a forma di navicella spaziale. I giocatori inizieranno la gara leggendaria al grado 1 e potranno avanzare sul tabellone ottenendo S.C.O.R.E. attraverso il completamento delle sfide giornaliere e settimanali, gli eventi pubblici, l'aumento di livello e molte delle attività a cui già partecipano abitualmente.

Ogni volta che un giocatore sale di grado potrà riscattare una nuova ricompensa, tra cui armature uniche, oggetti per il C.A.M.P., skin per armi, vernici per armature atomiche, pacchetti di carte Talento e addirittura valute di gioco come scrip, tappi o lingotti d'oro.

Le squadre pubbliche sono un nuovo sistema ideato per creare gruppi nella maniera più facile e conveniente: ai giocatori che decideranno di giocare assieme puntando a un obiettivo comune viene offerto un bonus speciale.

Una nuova sezione "Squadre pubbliche" è disponibile nel menu Social. Da lì è possibile controllare tutte le squadre pubbliche attive nel mondo attuale, unirsi a una squadra esistente oppure creare la propria squadra. Ogni squadra pubblica ha un obiettivo comune scelto dal caposquadra, come esplorazione o eventi, che rende più facile attirare altri giocatori con interessi simili.

Le squadre pubbliche possono includere fino a un massimo di quattro giocatori per volta. Nel caso ci fosse uno spazio disponibile, ai giocatori basterà un click sul nome della squadra per unirsi immediatamente.

