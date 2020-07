Devolver Digital: il Direct di luglio cambierà l'industria

Il prossimo Devolver Digital Direct cambierà, secondo lo stesso publisher, l'industria dei videogiochi per sempre grazie ai suoi reveal e gameplay trailer. Con il solito taglio graffiante e ironico, il publisher indie ha annunciato il suo nuovo appuntamento digitale su Twitch. La conferenza andrà in onda a partire dalle 21 dell'11 luglio 2020.

Durante questo appuntamento sarà possibile ascoltare "gameplay reveal" e annunci sulle date di lancio dei giochi Devolver Digital. Durante l'evento saranno inoltre presenti titoli come Carrion, Disc Room più un terzo non ancora annunciato.

Per ammazzare l'attesa il publisher consiglia di discutere le vostre "irrealistiche aspettative" sul suo canale Discord, ma anche qua sotto nei commenti va benissimo. Già dal tono di questo annuncio si spera in, perlomeno, una conferenza dal taglio simile a quelle E3 degli anni scorsi.

L'appuntamento è sul canale Twitch dell'azienda. Cosa sperate sia annunciato oltre al nuovo Hotline Miami?

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC