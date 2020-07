Crysis Remastered: video, immagini e prezzo della versione per Nintendo Switch

"Ci gira Crysis?" è stato per molti anni un parametro molto importante per comprendere la potenza di un PC. D'ora in poi in questa cerchia ristretta potrà rientrare anche Nintendo Switch. Crytek, infatti, ha pubblicato il primo video e le prime immagini (oltre che il prezzo) della versione per Nintendo Switch di Crysis Remastered.

Il celebre sparattutto oggi si è mostrato per la prima volta anche in versione Xbox One, PS4 e PC, ma soprattutto è stato rinviato di qualche settimana da Crytek per continuare i lavori di rifinitura del comparto grafico.

La versione per Nintendo Switch, non potendo ambire alle migliorie tecniche promesse in altri lidi, si "accontenta" di girare in maniera piuttosto fluida e di garantire quel mix di azione, esplorazione e adrenalina offerto da questo celebre sparatutto.

Le prime immagini mettono in evidenza anche un discreto livello di dettaglio, forse non in grado di rendere giustizia alla storia da benchmark grafico del gioco, ma sufficiente a garantire un'esperienza di buon livello su Switch.

Il gioco è prenotabile in questa pagina a 29.99 euro. La data segnata, per il momento, è ancora quella del 23 luglio 2020, ma sarà aggiornata a breve.

Cosa ve ne pare di questa conversione?